Palakkad Woman Death: പാലക്കാട് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: പുതുപ്പരിയാരത്ത് യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തില് ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്. പൂച്ചിറ സ്വദേശി അനൂപ് (36) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. അനുപിനെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാട്ടുമാത ചോളോട് സിഎന് പുരം സ്വദേശിനി മീര(32)യുടെ മരണത്തിലാണ് അനൂപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് അനൂപിന്റെ വീട്ടിൽ മീരയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു. അനൂപും മീരയും തമ്മിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നുവെന്നാ മീരയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞത്. മീരയുടെ മരണത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കള് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
മരിച്ചതിന്റെ തലേദിവസം മീര അനൂപുമായി പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ അനൂപ് എത്തി നിർബന്ധിച്ച് മീരയെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കളഭാഗത്ത് വര്ക്ക് ഏരിയയിലെ സീലിങില് മീരയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തില് അനൂപിന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് മീരയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അനൂപിന് തന്നോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞെന്നും വേണ്ട പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് മീര ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് എഴുതിയിരുന്നത്. അനൂപിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളൊന്നും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലില്ല എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആത്മത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിലവില് അനൂപ് റിമാന്ഡിലാണ്.
