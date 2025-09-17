English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Palakkad Woman Death: പാലക്കാട് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് മീരയെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 17, 2025, 11:57 AM IST
  • മരിച്ചതിന്റെ തലേദിവസം മീര അനൂപുമായി പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.
  • എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ അനൂപ് എത്തി നിർബന്ധിച്ച് മീരയെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
  • തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കളഭാഗത്ത് വര്‍ക്ക് ഏരിയയിലെ സീലിങില്‍ മീരയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Read Also

  1. KSU Leader Against Police: സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും; പൊലീസിനെതിരെ കെഎസ്‌യു നേതാവ്

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ
6
Brain Health
ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
6
Astrology
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!
Palakkad Woman Death: പാലക്കാട് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: പുതുപ്പരിയാരത്ത് യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍. പൂച്ചിറ സ്വദേശി അനൂപ് (36) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. അനുപിനെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാട്ടുമാത ചോളോട് സിഎന്‍ പുരം സ്വദേശിനി മീര(32)യുടെ മരണത്തിലാണ് അനൂപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് അനൂപിന്റെ വീട്ടിൽ മീരയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു. അനൂപും മീരയും തമ്മിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നുവെന്നാ മീരയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞത്. മീരയുടെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. 

Also Read: Kerala Rain Alert: വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്നു..! ഇന്ന് ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത

മരിച്ചതിന്റെ തലേദിവസം മീര അനൂപുമായി പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ അനൂപ് എത്തി നിർബന്ധിച്ച് മീരയെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കളഭാഗത്ത് വര്‍ക്ക് ഏരിയയിലെ സീലിങില്‍ മീരയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ അനൂപിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് മീരയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അനൂപിന് തന്നോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞെന്നും വേണ്ട പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് മീര ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍ എഴുതിയിരുന്നത്. അനൂപിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളൊന്നും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലില്ല എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആത്മത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ അനൂപ് റിമാന്‍ഡിലാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Palakkad Woman DeathPalakkad Woman SuicidePalakkad Newsപാലക്കാട് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവംപാലക്കാട്

Trending News