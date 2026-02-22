English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kollam News: ഭാര്യ മോഷണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി; മനോവിഷമത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

Kollam News: ഭാര്യ മോഷണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി; മനോവിഷമത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

Kollam News: അഞ്ചൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ റഫീഖാണ് (35) വീടിനുള്ളിൽ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:47 PM IST
  • ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വകാര്യ ബസിൽ വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വർണ്ണക്കൊലുസ് മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് റഫീഖിന്റെ ഭാര്യ സബീനയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • ഇവർ നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്.
  • സബിന ജയിലായ ശേഷം മകനെ ഭാര്യവീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ട ശേഷമാണ് റഫീഖ് ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്

Trending Photos

Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
Pork Roast Receipe: കേരളാ സ്റ്റെല്‍ പോര്‍ക്ക് റോസ്റ്റ്; സിംപിള്‍ റെസിപ്പി നോക്കാം
9
Pork Roast
Pork Roast Receipe: കേരളാ സ്റ്റെല്‍ പോര്‍ക്ക് റോസ്റ്റ്; സിംപിള്‍ റെസിപ്പി നോക്കാം
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരം​ഗത്ത് നേട്ടം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരം​ഗത്ത് നേട്ടം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
10
Beef Recipe
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
Kollam News: ഭാര്യ മോഷണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി; മനോവിഷമത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

കൊല്ലം: മോഷണക്കേസിൽ ഭാര്യ അറസ്റ്റിലായതിന്‍റെ മനോവിഷമത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. കൊല്ലം അഞ്ചലിലാണ് സംഭവം. അഞ്ചൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ റഫീഖാണ് (35) വീടിനുള്ളിൽ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വകാര്യ ബസിൽ വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വർണ്ണക്കൊലുസ് മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് റഫീഖിന്റെ ഭാര്യ സബീനയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇവർ നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്. സബിന ജയിലായ ശേഷം മകനെ ഭാര്യവീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ട ശേഷമാണ് റഫീഖ് ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ശരീരമാകെ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kollam NewsSuicide AttemptTheft Case

Trending News