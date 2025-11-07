English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Hybrid Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; ഖാലിദ് റഹ്മാനും സമീർ താഹിറും പ്രതികള്‍, കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

Hybrid Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; ഖാലിദ് റഹ്മാനും സമീർ താഹിറും പ്രതികള്‍, കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

Hybrid Cannabis Case: ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അഷ്റഫ് ഹംസ, സമീർ താഹിർ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:57 AM IST
  • കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച ഇടനിലക്കാരനെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
  • കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് 1.6 ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി സംവിധായകർ പിടിയിലാകുന്നത്.
  • സമീർ താഹിറിന്‍റെ കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.

Trending Photos

Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗയിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ; നിങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ?
6
Trigrahi Yoga 2025
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗയിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ; നിങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ?
Karthik Purnima 2025: കാർത്തിക പൗർണമിയിൽ ഭാഗ്യം തെളിയുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ; ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ആറാടും!
6
Astrology news
Karthik Purnima 2025: കാർത്തിക പൗർണമിയിൽ ഭാഗ്യം തെളിയുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ; ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ആറാടും!
Kerala Lottery Result Today 06 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 06 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 5 November 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 5 November 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Hybrid Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; ഖാലിദ് റഹ്മാനും സമീർ താഹിറും പ്രതികള്‍, കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

കൊച്ചി: യുവ സംവിധായകർ പ്രതികളായ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസിൽ  എക്സൈസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അഷ്റഫ് ഹംസ, സമീർ താഹിർ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച ഇടനിലക്കാരനെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് 1.6 ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി സംവിധായകർ പിടിയിലാകുന്നത്. സമീർ താഹിറിന്‍റെ കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഫ്ലാറ്റിലെ ലഹരി ഉപയോഗം സമീർ താഹിറിന്‍റെ അറിവോടെയാണെന്നും എക്സൈസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

സമീര്‍ താഹിറിന്‍റെ പേരിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് യുവ സംവിധായകരായ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അഷ്റഫ് ഹംസ എന്നിവരടക്കം മൂന്നുപേരെ എക്സൈസ് അന്ന് പിടികൂടിയത്. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എക്‌സൈസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് സംവിധായകരടക്കം മൂന്നു പേർ പിടിയിലാകുന്നത്. 1.6 ഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ് അളവിൽ കുറവായതിനാൽ ഇവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏഴു വര്‍ഷം മുമ്പ് വാടകക്ക് എടുത്ത ഫ്ലാറ്റാണിതെന്നും ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അഷ്‌റഫ്‌ ഹംസ എന്നിവർ ലഹരി എത്തിച്ചതോ ഉപയോഗിച്ചതോ അറിഞ്ഞില്ലെന്നുമായിരുന്നു സമീര്‍ താഹിറിന്‍റെ മൊഴി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Hybrid Cannabis CaseKochiDrug casecharge sheet filed

Trending News