Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; 3.63 കോടിയുടെ കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയത് കർണാടക സ്വദേശിയെ

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:19 PM IST
  • കർണാടക സ്വദേശിയായ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
  • കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് യൂണിറ്റിന്റെ എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്

തിരുവനന്തപുരം: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി കർണാടക സ്വദേശി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ. ല​ഗേജിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 3.63 കോടി രൂപയുടെ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. കർണാടക ബെല്ലാരി സ്വദേശി സുമൻ ജട്ടർ (27) ആണ് പിടിയിലായത്. കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് യൂണിറ്റിന്റെ എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

ഇയാളുടെ ല​ഗേജിൽ നിന്ന് 3.63 കോടി രൂപയുടെ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് നടത്തുന്ന ആളാണ് പ്രതിയായ സുമൻ ജട്ടർ. മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഇയാളെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് യൂണിറ്റിന്റെ എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ഈ മാസം 15ന് ബെം​ഗൂളുരു വിമാനത്താവളം വഴി ഇയാൾ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോയതായും തിരികെ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30ന് മലേഷ്യൻ എയർ ലൈൻസിന്റെ വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

എയർ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാ​ഗം ഇയാളുടെ ല​ഗേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ബാ​ഗിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും കൊച്ചി കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

