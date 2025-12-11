English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: 'ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, സത്യം വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്' പ്രതികരിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Rahul Mamkootathil: 'ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, സത്യം വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്' പ്രതികരിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീതി ന്യായ കോടതിയുടെ മുൻപിലുണ്ടെന്നും, കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടേ എന്നുമാണ് രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചത്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:35 PM IST
  • താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
  • വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കുകയും, പിന്നീട് എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു രാഹുൽ.

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസ്; മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവധിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

Rahul Mamkootathil: 'ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, സത്യം വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്' പ്രതികരിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പാലക്കാട്: ലൈംഗിക ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കുന്നത്തൂർമേട് ബൂത്തിൽ എത്തി വോട്ട് ചെയ്തു. ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്, താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീതി ന്യായ കോടതിയുടെ മുൻപിലുണ്ടെന്നും, കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടേ എന്നുമാണ് രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചത്. സത്യം വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കുകയും, പിന്നീട് എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു രാഹുൽ. രാഹുലിന് ബൊക്കെ നൽകി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു.

രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോ ടു അറസ്റ്റിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി നൽകിയത്. ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് എന്നും, മെറിറ്റ് പരിശോധിച്ചാണ് കോടതി നടപടിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും, രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് സർക്കാർ ആവശ്യം. 

 

