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Suspension Revoked: ബി അശോകിന്റെയും എൻ പ്രശാന്തിന്റെയും സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു; ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചു

B Ashok And N Prasanth: രണ്ടു വർഷത്തോളമായി സസ്പെൻഷൻ നേരിടുകയായിരുന്ന പ്രശാന്തിനും ഒന്നര മാസമായി സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന അശോകിനും പുതിയ തസ്തികകൾ ഉടൻ നിശ്ചയിച്ചു നൽകും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:35 PM IST
Suspension Revoked: ബി അശോകിന്റെയും എൻ പ്രശാന്തിന്റെയും സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു; ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചു
Image Credit: B Ashok | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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