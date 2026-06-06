/Suspension Revoked: ബി അശോകിന്റെയും എൻ പ്രശാന്തിന്റെയും സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു; ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബി.അശോക്, എൻ. പ്രശാന്ത് എന്നിവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. രണ്ടു വർഷത്തോളമായി സസ്പെൻഷൻ നേരിടുകയായിരുന്ന പ്രശാന്തിനും ഒന്നര മാസമായി സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന അശോകിനും പുതിയ തസ്തികകൾ ഉടൻ നിശ്ചയിച്ചു നൽകും.
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഡോ.എ.ജയതിലകിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യവിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2024 നവംബർ 11ന് ആണ് എൻ. പ്രശാന്തിനെതിരെ ആദ്യമായി നടപടിയുണ്ടാകുന്നത്. ഇതേ സംഭവത്തിൽ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചതിന് കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐഎഎസിനെയും അന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ സിവിൽ സർവീസ് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേദിവസം സസ്പെൻഷനിലാവുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും പ്രശാന്തിനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികൾ സർക്കാർ പല തവണയായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.
ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്ഥാനം കൈമാറുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഒൻപതാം തവണയും പ്രശാന്തിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നീട്ടിയത്. സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ ലോട്ടറി വിൽപനയെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലിഷ് പത്രത്തിൽ ലേഖനമെഴുതി എന്നതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. മെയ് നാലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെയാണ് ബി.അശോകിന് സസ്പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും വിമർശിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകിയതാണ് അശോകിന് തിരിച്ചടിയായത്.
മുൻകൂർ അനുവാദമില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചതും സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതും പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയതും ചട്ടം 7(2)-ന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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