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IAS Officers Reshuffle: ബി അശോകിനും എൻ പ്രശാന്തിനും പുതിയ പദവികൾ; ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി!

IAS Officers Reshuffle: വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് എം.ഡിയായിരുന്ന ദിവ്യ എസ് അയ്യരെ തദ്ദേശ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:11 PM IST
IAS Officers Reshuffle: ബി അശോകിനും എൻ പ്രശാന്തിനും പുതിയ പദവികൾ; ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി!
Image Credit: ias | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ബി അശോകിനും എൻ പ്രശാന്തിനും പുതിയ പദവികൾ; ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി!
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