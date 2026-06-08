/IAS Officers Reshuffle: ബി അശോകിനും എൻ പ്രശാന്തിനും പുതിയ പദവികൾ; ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി!

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബി. അശോകിനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. എൻ പ്രശാന്തിനെ കായിക വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായും എം ജി രാജമാണിക്യത്തെ കെഎസ്ഇബി ചെയർമാനാക്കിയും നിയമിച്ചു.
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗാണ്. ദിവ്യ എസ് അയ്യർക്ക് തദ്ദേശ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറായി നിയമനം കിട്ടി. പുതിയ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് എം.ഡിയായി ജെറോമിക് ജോർജിനെയാണ് നിയമിച്ചത്. ടി വി അനുപമ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി. ശ്രീധന്യ സുരേഷിനെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറായും പ്രേംകൃഷ്ണനെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടറിയായും നിയമിച്ചു ഉത്തരവിറങ്ങി.
ഏകദേശം അൻപതോളം ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളിലാണ് മാറ്റംവരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുമിറങ്ങി. ഒരുവർഷത്തേക്ക് രണ്ട് താത്കാലിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിന് തുല്യമായ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിന് തുല്യമായ തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യ എസ്. അയ്യരാണ് പുതിയ തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ.
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