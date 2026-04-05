English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  Idukki DCC President CP Mathew: 'ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ നേതാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്'; വിവാദ പ്രസം​ഗവുമായി ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി. പി. മാത്യു

Idukki DCC President CP Mathew: 'ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ നേതാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്'; വിവാദ പ്രസം​ഗവുമായി ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി. പി. മാത്യു

CP Mathew Controversial Speech:  മുൻ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാജേശ്വരിയാണ് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് സി.പി. മാത്യു പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:49 PM IST
Idukki DCC President CP Mathew: 'ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ നേതാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്'; വിവാദ പ്രസം​ഗവുമായി ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി. പി. മാത്യു

ഇടുക്കി: വിവാദ പ്രസംഗവുമായി ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സി. പി. മാത്യു. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ നേതാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

മുൻ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാജേശ്വരിയാണ് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് സി.പി. മാത്യു പ്രസം​ഗത്തിൽ പറയുന്നു. ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയിലാണ് സി പി മാത്യുവിൻ്റെ പ്രസംഗം.

''കാപ്പിപ്പത്തലുമായി 50 ഓളം ചെറുപ്പക്കാരെ രാജേശ്വരിക്കൊപ്പം അണിനിരത്തി. രാജേശ്വരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി. എൽഡിഎഫുകാർ വന്നാൽ ബ്ലൗസ് വലിച്ചു കീറാൻ രാജേശ്വരിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജേശ്വരി ആദിവാസിയായതിനാൽ വകുപ്പ് വേറെയാകുമെന്നറിയാം.''

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Idukki DCC PresidentCP Mathew Controversial Speech

Trending News