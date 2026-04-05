ഇടുക്കി: വിവാദ പ്രസംഗവുമായി ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സി. പി. മാത്യു. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ നേതാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ.
മുൻ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാജേശ്വരിയാണ് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് സി.പി. മാത്യു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു. ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയിലാണ് സി പി മാത്യുവിൻ്റെ പ്രസംഗം.
''കാപ്പിപ്പത്തലുമായി 50 ഓളം ചെറുപ്പക്കാരെ രാജേശ്വരിക്കൊപ്പം അണിനിരത്തി. രാജേശ്വരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി. എൽഡിഎഫുകാർ വന്നാൽ ബ്ലൗസ് വലിച്ചു കീറാൻ രാജേശ്വരിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജേശ്വരി ആദിവാസിയായതിനാൽ വകുപ്പ് വേറെയാകുമെന്നറിയാം.''
