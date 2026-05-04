Constituency Wise Result: ഇടുക്കിയില്‍ യുഡിഎഫ് തരംഗം..! ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളും സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുമോ?

ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഇടുക്കിയില് യുഡിഎഫ് തരംഗം. മൂവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം, ദേവികുളം, ഉടുമ്പന്ചോല, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി, പീരുമേട്, എന്നീ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിയായ റോഷി അഗസ്റ്റിനെയും കടത്തിവെട്ടി റോയ് കെ പൗലോസ് ലീഡ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി റോഷി അഗസ്റ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇപ്പോള് യുഡിഎഫ് ലീഡ് ഉയര്ത്തിയത്. 2001 മുതൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ കുത്തക മണ്ഡലമാണ് ഇടുക്കി.
യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി ഘടക കക്ഷികളാണ് സാധാരണയായി ഇടുക്കിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് തന്നെ നേരിട്ട് മത്സരിച്ചത്. മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൗലോസിന് മുന്നില് അടിപതറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ റോഷി അഗസ്റ്റിന്. 2021ൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിന് 60,556 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 2016ൽ ഇത് 60,556 ആയിരുന്നു.
അഞ്ചാമതും മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ എ രാജയുടെ രണ്ടാം അങ്കത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു ഇടത് മുന്നണിയുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്. എന്നാല് യുഡിഎഫ് ന്റെ എഫ് രാജയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാൽ നുറ്റാണ്ടായി ഇടത് മുന്നണിയുടെ ഉരുക്കു കോട്ടയായി മാറിയ ഉടുമ്പന്ചോലയില് അഡ്വ സേനാപതി വേണുവാണ് നിലവില് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംഎം മണി കോണഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ അഡ്വ. ഇഎം ആഗസ്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് 38,305 വോട്ടുകൾക്കാണ്.
പിണറായി വിജയൻ അടക്കം 14 എൽഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പിന്നിലായത്. ഇടുക്കിയില് റോഷി അഗസ്റ്റിനും ഏറ്റുമാനൂരില് വിഎന് വാസവനും പിന്നിലാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയില് ആര്. ബിന്ദു, പത്തനാപുരത്ത് ഗണേഷ് കുമാര്, കളമശേരിയില് പി രാജീവ്, മാനന്തവാടിയില് ഒആര് കേളു, നേമത്ത് ശിവന്കുട്ടി, ആറന്മുളയില് വീണ ജോര്ജ്, താനൂരില് അബ്ദുള് റഹ്മാന്,ചേർത്തലയിൽ പി പ്രസാദ്, ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയൻ എന്നിവര് പിന്നിലാണ്.
