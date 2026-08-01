/Kerala Landslide: കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും; സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മരണം, എട്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുത്തി രൂക്ഷം. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മൂന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുടയത്തൂർ അടൂർ മലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മഷിക്കല്ലേൽ രവി നാരയണന്റെ ഭാര്യ സുമതിയാണ് മരിച്ചത്. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇവരുടെ മകൻ രതീഷിനെ പരിക്കുകളോടെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ മലയോര മേഖലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
കോട്ടയം പൂഞ്ഞാറിൽ പയ്യാനിത്തോട്ടം മണപ്പാട്ട് ജോണിയുടെ മകൻ ജോസഫ് മരിച്ചു. ജോസഫിന്റെ മൃതദേഹം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. അമ്മ റെജീനയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വാഗമൺ കോലാഹലമേട്ടിൽ ലീലാമണി എന്ന സ്ത്രീയുടെ വീടിന് മുകളിലേക്കു മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഇവരുടെ ബന്ധു വൈക്കം സ്വദേശി പ്രഭാകരൻ നായർ (72) മരിച്ചു.
കനത്ത മഴയിൽ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. ഇടുക്കിയിലെ അടൂർമലയിലും കോട്ടയം തീക്കോയിലും പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്തുമാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത്. ഉരുൾപൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം രണ്ടിടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയതായാണ് വിവരം. കൊട്ടാരക്കര- ദിണ്ടുഗൽ ദേശീയ പാതയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. പമ്പ, മണിമല, മീനച്ചിൽ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. റാന്നി, മണിമല, ഈരാറ്റുപേട്ട, പാലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാന റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ കനത്ത മഴയിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്.
മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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