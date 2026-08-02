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Idukki Landslide: ഇടുക്കിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു; ജാ​ഗ്രത!

Heavy Rain In Kerala: മണ്ണിടിച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശമാണിതെങ്കിലും, റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും വിള്ളലുകളും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:54 PM IST
Idukki Landslide: ഇടുക്കിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു; ജാ​ഗ്രത!
Image Credit: Instagram

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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