ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ വണ്ണപ്പുറം–ചേലച്ചുവട് സംസ്ഥാനപാതയിൽ കമ്പകക്കാനത്തിന് സമീപം രണ്ടിടത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. 28 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള, കയറ്റവും ഹെയർപിൻ വളവുകളുമുള്ള ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിലവിൽ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
മുൻപ് വലിയ രീതിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശമാണിതെങ്കിലും, റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും വിള്ളലുകളും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ അടിമലത്തുറ സ്വദേശി ആന്റണിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഫ്രീമാൻ എന്ന മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹവും രാവിലെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ കെഎസ്ഇബിക്ക് കീഴിലുള്ള 18 അണക്കെട്ടുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തൃശൂരിലെ പൊരിങ്ങൽക്കൂത്ത്, ഇടുക്കിയിലെ കല്ലാർകുട്ടി, ഇരട്ടയാർ, ലോവർ പെരിയാർ, പത്തനംതിട്ടയിലെ മൂഴിയാർ എന്നിവയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന അണക്കെട്ടുകൾ. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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