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Vattavada Landslide: ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; രണ്ട് മരണം

കൊട്ടക്കമ്പൂർ സ്വദേശികളായ ബാലകൃഷ്ണൻ സഹോദരി ചിന്നു എന്നിവരാണ് വട്ടവടയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 20, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:33 PM IST
Vattavada Landslide: ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; രണ്ട് മരണം
Image Credit: landslide| (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Vattavada Landslide: ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; രണ്ട് മരണം
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