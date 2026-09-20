/Vattavada Landslide: ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; രണ്ട് മരണം

ഇടുക്കി: വട്ടവട കൊട്ടാക്കമ്പൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രണ്ട് മരണം. കൊട്ടക്കമ്പൂർ സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണനും സഹോദരി ചിന്നുവുമാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ മാരിയമ്മയെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. കൊട്ടക്കമ്പൂർ അമ്മൻ കോവിലിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. മാരിയമ്മയെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നുപേരും കൃഷിഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ഷെഡ്ഡിലേക്ക് മാറുകയും ഈ സമയത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഷെഡ്ഡിന് മുകളിലേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത്. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത്. പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.
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