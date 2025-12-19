English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IFFK 2025 Last Day: ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം; സമാപന ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യും

IFFK 2025 Last Day: ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം; സമാപന ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യും

IFFK 2025 closing ceremony: സിനിമാ മേഖലയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സംവിധായകൻ സയീദ് മിർസയെ ആദരിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 19, 2025, 01:28 PM IST
  • മൗറിത്തേനിയൻ സംവിധായകൻ അബ്ദേ റഹ്മാൻ സിസാകോയ്ക്ക് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും
  • കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും

IFFK 2025 Last Day: ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം; സമാപന ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ഇന്ന് സമാപിക്കും. വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമാപന ചടങ്ങ്  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

സിനിമയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സംവിധായകൻ സയീദ് മിർസയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. മൗറിത്തേനിയൻ സംവിധായകൻ അബ്ദേ റഹ്മാൻ സിസാകോയ്ക്ക് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുക.

കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി 16 തീയറ്ററുകളിൽ 82 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

IFFK 2025 Last DayCM Pinarayi Vijayan

