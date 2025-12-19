തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ഇന്ന് സമാപിക്കും. വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
സിനിമയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സംവിധായകൻ സയീദ് മിർസയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. മൗറിത്തേനിയൻ സംവിധായകൻ അബ്ദേ റഹ്മാൻ സിസാകോയ്ക്ക് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുക.
കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി 16 തീയറ്ററുകളിൽ 82 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
