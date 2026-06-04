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Kerala Monsoon 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം; കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Monsoon 2026 Kerala: വ്യാഴാഴ്ച എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:24 PM IST
Kerala Monsoon 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം; കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
Image Credit: Rain | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം
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