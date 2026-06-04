/Kerala Monsoon 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം; കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.
ജൂൺ 4 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ 7 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ വരെ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചേക്കാം.
തീവ്രമഴ മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയുടെ തീവ്രത കൂടാനാണ് സാധ്യത.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ക്രമേണ വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
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