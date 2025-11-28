English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Ditwah Cyclone: 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കേരളത്തിലും; ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Ditwah Cyclone: 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കേരളത്തിലും; ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Cyclone Ditwah: ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് നവംബർ 30ന് രാവിലെയോടെ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കൻ ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 28, 2025, 09:31 PM IST
  • കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്
  • സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം

Read Also

  1. Cyclone Ditwah: ശ്രീലങ്കയിൽ ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; മരണസംഖ്യ 40 കടന്നു

Trending Photos

Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SK-29 Lottery Result Today: ഒരു കോടി സമ്മാനം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
6
sambar
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
Ditwah Cyclone: 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കേരളത്തിലും; ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

Add Zee News as a Preferred Source

വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ തീരവും സമീപത്തെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലും വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് നവംബർ 30ന് രാവിലെയോടെ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കൻ ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

നാളെ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, വയനാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്ര തീരങ്ങളും ജാ​ഗ്രതയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ അതിതീവ്ര മഴയെ തുടർന്ന് 56 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 25 പേരെ കാണാതായതായും വിവരം.

പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോയി. ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Ditwah CycloneCyclone DitwahSri Lanka

Trending News