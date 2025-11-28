Ditwah Cyclone: 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കേരളത്തിലും; ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.
വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ തീരവും സമീപത്തെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് നവംബർ 30ന് രാവിലെയോടെ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കൻ ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
നാളെ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, വയനാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്ര തീരങ്ങളും ജാഗ്രതയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ അതിതീവ്ര മഴയെ തുടർന്ന് 56 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 25 പേരെ കാണാതായതായും വിവരം.
പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോയി. ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.