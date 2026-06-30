Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Heavy Rain In Kerala: ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Heavy Rain In Kerala: ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:57 PM IST
Heavy Rain In Kerala: ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: Rain | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ansiba Hassan: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കോടതി; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി
Ansiba Hasaan38 min ago
2
FIFA world cup 20261 hr ago
3
Summer Drinks1 hr ago
4
Japan AI police2 hrs ago
5
Hair Car Tips2 hrs ago