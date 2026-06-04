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Kerala Rain Alert: കാലവർഷം ശക്തമാകും, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ മാറ്റം; അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Heavy Rain In Kerala: അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:42 PM IST
Kerala Rain Alert: കാലവർഷം ശക്തമാകും, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ മാറ്റം; അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Image Credit: Rain | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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കാലവർഷം ശക്തമാകും, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ മാറ്റം; അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
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