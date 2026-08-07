Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Heavy Rain In Kerala: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും; അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

Heavy Rain In Kerala: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും; അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

Kerala Red Alert: വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കാസറ​ഗോഡ്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 07, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:26 PM IST
Heavy Rain In Kerala: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും; അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain In Kerala: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും; അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്
2
3
4
5