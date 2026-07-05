/Kerala Rain 2026: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ മഴ കനത്തുതന്നെ തുടരുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഒപ്പം കനത്ത കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ആണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജൂലൈ 6, 7 തീയതികളിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.
ചിലയിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 7 മുതൽ 11 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്തേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ കാലാവസ്ഥാ സൂചനകൾ പ്രകാരം പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായേക്കാം. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കനത്ത മഴയും കാറ്റും കാരണം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയോര മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപകടസാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.
കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. നിലവിൽ അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും കനത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ-ഗോവ തീരങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗങ്ങളിലും ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരങ്ങളിലും കാറ്റ് 45 മുതൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശാൻ സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാറിത്താമസിക്കാൻ തയ്യാറാകണം.
ഈ സമയത്ത് ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലിറക്കരുത്. കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസവും ഉയർന്ന തിരമാലകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, യാനങ്ങൾ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും തിരികെ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ്. അതിനാൽ തിരമാലകൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ദേശീയ സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വരുന്നത് വരെ ബീച്ചുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാരവും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും ഹാർബറുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിടണം. അവ തമ്മിൽ കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. കടൽത്തീരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിലിറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം. തീരശോഷണ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊതുജനങ്ങൾ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളുടെയും വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണം.
അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെയുള്ള വാഹനമോടിക്കൽ അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉരുൾപൊട്ടൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ കാലയളവിൽ കടലിൽ പോകരുത്.
കുട്ടികളുടെയും പ്രായമായവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകണം. മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഔദ്യോഗിക കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും, അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
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