/Rain Alert Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ വീശിയടിക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കാലവർഷം കനക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ പ്രധാന പുഴകളിലെയും അണക്കെട്ടുകളിലെയും ജലനിരപ്പ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യത്തിലല്ല ഉള്ളത്. എങ്കിലും കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി 13 ഡാമുകളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത അളവിൽ വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന നദികളിലെ 20 ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും അപകടകരമായ നിലയിലായിട്ടില്ല. അതേസമയം, തൃശൂർ നടത്തറ പൂച്ചട്ടി ഭവൻസ് ബാലമന്ദിർ സ്കൂളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മിന്നൽച്ചുഴലി വലിയ നാശനഷ്ടം വിതച്ചു. സ്കൂൾ പരിസരത്തും പാർക്കിങ് ഏരിയയിലുമുണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ വേരോടെ പിഴുതുവീണു.
കുട്ടികളുമായി എത്തിയ ടാക്സി, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മരങ്ങൾ വീണ് ഭാഗികമായി തകർന്നുവെങ്കിലും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി. വാഹനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാതൊരു പരിക്കുകളുമില്ലാതെ അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
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