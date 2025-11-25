English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Rain Alert: മഴ തുടരും; ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമായി, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്, യെല്ലോ അലർട്ട് ഈ ജില്ലയിൽ

Kerala Rain Alert: മഴ തുടരും; ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമായി, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്, യെല്ലോ അലർട്ട് ഈ ജില്ലയിൽ

അതേസമയം കേരള - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 29 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 25, 2025, 02:58 PM IST
  • കേരള - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 29 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
  • ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും, നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Crime News: ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം; അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു

Trending Photos

Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
5
Ruchak Rajayoga
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
Bread Upma: ബ്രഡ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ രുചികരമായ ബ്രഡ് ഉപ്മ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം
6
recipe
Bread Upma: ബ്രഡ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ രുചികരമായ ബ്രഡ് ഉപ്മ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
Christmas Special Cake: ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നല്ല രുചികരമായ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കാം...
5
Christmas 2025
Christmas Special Cake: ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നല്ല രുചികരമായ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കാം...
Kerala Rain Alert: മഴ തുടരും; ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമായി, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്, യെല്ലോ അലർട്ട് ഈ ജില്ലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരും. അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും, നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കന്യാകുമാരി കടലിന് സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി കന്യാകുമാരി കടൽ, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിൽ ന്യുനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വടക്ക് - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ശക്തി കൂടിയ ന്യുനമർദ്ദമായും തുടർന്നുള്ള  24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച്  തീവ്രന്യുനമർദ്ദമായി (Depression)  ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യത. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക്  മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

Also Read: Actress Assault Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ഡിസംബര്‍ എട്ടിന്

മലേഷ്യയ്ക്കും മലാക്ക കടലിടുക്കിനും മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ന്യുനമർദ്ദം തീവ്രന്യുനമർദ്ദമായി (Depression)  ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Rain AlertHeavy Rain UpdateIMD weather updateകേരളത്തിൽ മഴമഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Trending News