  • Kerala Rain Alert: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Rain Alert Issued In Kerala: തെക്കൻ കേരളത്തിന് സമീപം തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലായി ഒരു ചക്രവാതചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:01 AM IST
  • 13 വരെ കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം
  • 10, 11 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ സജീവമാകാൻ കാരണമാകുന്നത്.

നിലവിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് 2026 ജനുവരി 10-ന് ഉച്ചയോടെ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ട്രിങ്കോമാലിക്കും ജാഫ്നയ്ക്കും ഇടയിലൂടെ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ALSO READ: ആചാരലംഘനം അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല; രാജീവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ​ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ, പതിമൂന്നാം പ്രതി

ഇതിനുപുറമെ, തെക്കൻ കേരളത്തിന് സമീപം തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലായി ഒരു ചക്രവാതചുഴിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരി 13 വരെ കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം.

പ്രത്യേകിച്ച് ജനുവരി 10, 11 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

