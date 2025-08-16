English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Heavy Rain Update: വരുന്നു പെരുമഴ..! ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു; പമ്പ സ്നാനത്തിന് നിയന്ത്രണം, മൂന്നാറ്‍ ​ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ രാത്രിയാത്ര നിരോധനം

Kerala Rain Update: കക്കി ഡാമിന് പുറമെ മൂന്ന് ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 16, 2025, 05:39 PM IST
  • കനത്തെ മഴയെ തുടർന്ന് ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു.
  • കക്കി ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നത്.
  • പമ്പാ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാ​ഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി.

Kerala Heavy Rain Update: വരുന്നു പെരുമഴ..! ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു; പമ്പ സ്നാനത്തിന് നിയന്ത്രണം, മൂന്നാറ്‍ ​ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ രാത്രിയാത്ര നിരോധനം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. 17നും 18നും കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും 19ന് കാസർകോടും ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‌ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 17ന് ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും 18ന് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും 19ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും, 20ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 18 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്‌ പോകാൻ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: Couple Death: വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം; യുവ ദമ്പതികള്‍ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

അതേസമയം കനത്തെ മഴയെ തുടർന്ന് ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു. കക്കി ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നത്. പമ്പാ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാ​ഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. പമ്പാ സ്നാനത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂതത്താൻകെട്ട്, ബാണാസുരസാ​ഗർ, പീച്ചി ഡാം എന്നിവയുടെ ഷട്ടറുകളും തുറക്കും. പെരിയാർ തീരത്തും ജാ​ഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

മൂന്നാർ ​ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ രാത്രിയാത്രയ്ക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയും രാത്രിയാത്ര പാടില്ലെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Rain UpdateRain alertHeavy Rain Updateകേരളത്തിൽ മഴമഴ മുന്നറിയിപ്പ്

