കോൺഗ്രസിന് നാളെ അതിനിർണായകം; 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ യോഗം നാളെ ഡൽഹിയിൽ

പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ യോഗം നാളെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാകും യോഗം ചേരുക. എന്നാൽ, യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി മുന്നണിയിൽ ഭിന്നതകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ മുന്നണിയുടെ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്ന് ഡിഎംകെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ രൂപപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസുമായുണ്ടായ ഭിന്നതയെത്തുടർന്നാണ് ഡിഎംകെ യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ടിവികെയുമായി കോൺഗ്രസ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതാണ് ഡിഎംകെയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു യോഗത്തിലും ഡിഎംകെ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പാർട്ടി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, മുന്നണി യോഗത്തിൽനിന്ന് ഡിഎംകെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് മുന്നണിയുടെ ഐക്യത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഖ്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഭിന്നതകളുമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോഴും ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ ജയറാം രമേശ് അറിയിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ 23 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കും പുറമെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി, ശിവസേന (യുബിടി) തലവൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും.
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