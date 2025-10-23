President Kerala Visit: രാജ്ഭവനിൽ കെ ആർ നാരായണന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി

തിരുവനന്തപുരം: മുന് രാഷ്ട്രപതി ഡോ. കെആര് നാരായണന്റെ പ്രതിമ രാജ്ഭവനില് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. നാലു ദിവസത്തെ കേരള സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മുവാണ് പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തത്. തുടര്ന്ന് പ്രതിമയില് പുഷ്പാര്ചനയും നടത്തി. മുന് രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ്, ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കര്, കേരള മുന് ഗവര്ണറും ഇപ്പോള് ബിഹാര് ഗവര്ണറുമായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്, തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
രാജ്ഭവനില് ഗവര്ണറുടെ വസതിയിലേക്കുള്ള വഴിയില് അതിഥി മന്ദിരത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല് പ്രഫസർ ഇകെ നാരായണന് കുട്ടിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് ഇടുക്കി സ്വദേശി സിജോയാണ് മൂന്നടി ഉയരമുള്ള അര്ധകായ സിമന്റ് ശില്പം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന്റെ കേരള സന്ദർശനം തുടരുകയാണ്. കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് കോട്ടയത്തേക്ക് തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി വൈകീട്ട് പാലാ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈകീട്ട് നാല് മണിക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം പാലയിൽ എത്തും. തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കോട്ടയം പൊലീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി റോഡ് മാർഗം കുമരകത്തേക്ക് പോകും. ഇന്ന് കുമരകത്താണ് തങ്ങുക. നാളെ രാവിലെ കുമകരകത്ത് നിന്ന് റോഡ് മാർഗം കോട്ടയം പൊലീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയ ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകും. നാളെ കൊച്ചിയിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിപാടികള്.
