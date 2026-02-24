Indian Railway: കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര റെയിൽവെ മന്ത്രാലയം. തിരുവന്തപുരം സെൻട്രൽ-ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ്, നാഗർകോവിൽ-മംഗളൂരു ജംഗ്ഷൻ അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകൾക്കാണ് പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചത്.
തിരുവന്തപുരം സെൻട്രൽ-ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസിന് ചെങ്ങന്നൂരിലും നാഗർകോവിൽ-മംഗളൂരു ജംഗ്ഷൻ അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന് ശാസ്താംകോട്ടയിലും വടകരയിലും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസിന് തലശ്ശേരിയിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് 16329/30 അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന് ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും 22653/54 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദിൻ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും താൻ നിരന്തരം നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ പ്രകാരം സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി പ്രതികരിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, തൊഴിലാളികൾ, ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഈ തീരുമാനം ആശ്വാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് 16329/30 അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനിന് ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും, 22653/54 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദിൻ സൂപ്പർഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനിന് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രകാരം സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, തൊഴിലാളികൾക്കും, ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർക്ക് ഈ തീരുമാനം വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും.
ഈ ആവശ്യങ്ങൾ പലവട്ടം ഉന്നയിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി നിരന്തരമായി ഇടപെട്ടും ലഭിച്ച നേട്ടമാണിത്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തുടർന്നും ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും.
