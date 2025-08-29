Indian Railway: ഓണം സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ; ബംഗളൂരു–മംഗളൂരു റൂട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

പാലക്കാട്: ബംഗളൂരു–മംഗളൂരു റൂട്ടിൽ ഓണം സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഞായറാഴ്ച (31-08-2025) 11 മണിക്ക് മംഗളൂരുവില്നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന് (06003) തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ബെംഗളൂരുവിലെത്തും. തിരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3:50-ന് ബെംഗളൂരുവില്നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന് (06004) ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെ മംഗളൂരുവിലെത്തിച്ചേരും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കും.
മംഗളൂരു, കാസര്കോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി, വടകര, കോഴിക്കോട്, തിരൂര്, ഷൊര്ണ്ണൂര്, പാലക്കാട്, പോതന്നൂര്, തിരുപ്പുര്, ഈരോട്, സേലം, ബംഗാരപേട്, കൃഷ്ണരാജപുരം, എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിന് നിര്ത്തുക. ഒരു സര്വീസ് മാത്രമാണ് നടത്തുക. ഒരു എസി ടു ടയര് കോച്ച്, മൂന്ന് എസി ത്രീ ടയര് കോച്ചുകള്, 14 സ്ലീപ്പര്ക്ലാസ് കോച്ചുകള്, രണ്ട് സെക്കന്ഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകള് എന്നിവ സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനില് ഉണ്ടാകും.
ഓണത്തിന് ബെംഗളൂരുവില്നിന്ന് മലബാറിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനാണിത്. വെള്ളിയാഴ്ച (ഇന്ന്) കണ്ണൂരില്നിന്നും ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവില് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സര്വീസാണ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതും ഒരു സര്വീസ് മാത്രമാണ് നടത്തുക. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.30-ന് കണ്ണൂരില്നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ(06125) അടുത്തദിവസം രാവിലെ 11-ന് ബെംഗളൂരു എസ്എംവിടി സ്റ്റേഷനില് എത്തും. തിരിച്ച് (06126) ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് എസ്എംവിടി സ്റ്റേഷനില്നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്തദിവസം രാവിലെ 7.15-ന് കണ്ണൂരില് എത്തിച്ചേരുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.