English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Indian Railway: ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം..! സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

Indian Railway: ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം..! സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

Indian Railway: യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് അധിക ഫെസ്റ്റിവൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:06 PM IST
  • യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഖപ്രദവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തുന്നതെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
  • ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊല്ലം വരെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000 കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000 കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lemon Rice recipe: രുചികരമായ ലെമൺ റൈസ് തയാറാക്കാൻ ഇനി 15 മിനിറ്റ് മതി
10
Lemon Rice recipe
Lemon Rice recipe: രുചികരമായ ലെമൺ റൈസ് തയാറാക്കാൻ ഇനി 15 മിനിറ്റ് മതി
Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ
6
Shukra Gochar
Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ
Indian Railway: ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം..! സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് അധിക ഫെസ്റ്റിവൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഖപ്രദവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തുന്നതെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊല്ലം വരെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ട്രെയിൻ നമ്പർ 06577 എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരു – കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 23) രാത്രി 11ന് എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. നാളെ വൈകിട്ട് 4.00ന് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തും. കൃഷ്‌ണരാജപുരം, ബംഗാരപേട്ട്, സേലം, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, പോടനൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കായംകുളം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മടക്ക സർവീസായി 06578 കൊല്ലം – എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ നാളെ (ഡിസംബർ 24) വൈകിട്ട് 6.30ന് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാകും ഈ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുക. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11ന് ബെംഗളൂരുവിലെത്തും. കേരളത്തിൽ കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗൺ, ആലുവ, തൃശൂർ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ടാകും. തുടർന്ന് പോടനൂർ, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, ബംഗാരപേട്ട്, കൃഷ്‌ണരാജപുരം വഴിയാണ് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുക. ട്രെയിനിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എസി, രണ്ട് 2-ടയർ എസി, നാല് 3-ടയർ എസി, ഒമ്പത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്, മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ജനറൽ, രണ്ട് ലഗേജ്-കം-ബ്രേക്ക് വാൻ കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Indian RailwayChristmas SpecialSpecial Train

Trending News