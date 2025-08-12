English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian Railway: യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്..! കേരളത്തിലെ ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 12, 2025, 06:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. റെയിൽപ്പാതാ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന വിവിധ ട്രെയിനുകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലെ പപ്പാടപ്പള്ളിക്കും ഡോർണക്കലിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്നാം ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം. പപ്പാടപ്പള്ളിക്കും ഡോർണക്കലിനും ഇടയിലുള്ള ട്രാക്കിൽ ട്രിപ്ലിംഗ് ജോലികള്‍ നടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബറിൽ കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകളടക്കം റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 

കോർബ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (22647) ഒക്ടോബർ 15,18 ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - കോർബ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (22648) ഒക്ടോബർ 13, 16 നും ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. ഗൊരഖ്പൂർ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് (1251) ഒക്ടോബർ 10, 12 ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - ഗോരഖ്പൂർ രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് (12512) ഒക്ടോബർ 14, 15 ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. ബരൗണി - എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് (12521) ഒക്ടോബർ 13ന് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ - ബറൂണി രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് (12522) ഒക്ടോബർ 17ന് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി.

