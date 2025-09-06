Indigo Flight: ആകാശത്തുവച്ച് സാങ്കേതിക തകരാര്‍; കൊച്ചി-അബുദാബി വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ച ഇൻഡിഗോ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചിറക്കി. രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പറക്കലിന് ശേഷമാണ് യാത്രാവിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചിറക്കിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഇൻഡിഗോ വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ 180ലേറെ യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അംഗങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് വിമാനം പുലർച്ചെ തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനക്കമ്പനി ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റൊരു വിമാനം സജ്ജമാക്കി. തുടർന്ന് ഈ വിമാനം 3.30ഓടെ അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു.
പകരം സജ്ജമാക്കിയ വിമാനത്തിൽ മറ്റൊരു ക്രൂവാണ് പോയത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം പാതിവഴിയിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ 24 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
