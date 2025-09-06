English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indigo Flight: ആകാശത്തുവച്ച് സാങ്കേതിക തകരാര്‍; കൊച്ചി-അബുദാബി വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

Indigo flight technical issue: വിമാനത്തിൽ 180ലേറെ യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അം​ഗങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 6, 2025, 02:17 PM IST
  • വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിനാണ് സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടായത്
  • തുടർന്ന് രാത്രി 1.44ന് വിമാനം കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി

Read Also

  1. Indigo വിമാനങ്ങൾക്ക് യുഎഇ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു

Trending Photos

Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു
5
Gold price
Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു
Kerala Gold Rate 06 September 2025: സ്വർണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 640 രൂപ
7
Gold price today
Kerala Gold Rate 06 September 2025: സ്വർണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 640 രൂപ
Onam Day Horoscope: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കുമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope prediction
Onam Day Horoscope: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കുമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Indigo Flight: ആകാശത്തുവച്ച് സാങ്കേതിക തകരാര്‍; കൊച്ചി-അബുദാബി വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ച ഇൻഡി​ഗോ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചിറക്കി. രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പറക്കലിന് ശേഷമാണ് യാത്രാവിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചിറക്കിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഇൻഡി​ഗോ വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുല‍ർച്ചെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ 180ലേറെ യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അം​ഗങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് വിമാനം പുല‍ർച്ചെ തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനക്കമ്പനി ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോ​ഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റൊരു വിമാനം സജ്ജമാക്കി. തുടർന്ന് ഈ വിമാനം 3.30ഓടെ അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു.

പകരം സജ്ജമാക്കിയ വിമാനത്തിൽ മറ്റൊരു ക്രൂവാണ് പോയത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം പാതിവഴിയിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ 24 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

IndiGo flightIndigo flight technical issueKochiകൊച്ചിഇൻഡിഗോ

Trending News