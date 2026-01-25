English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Newborn Found Abandoned: തിരുവല്ലയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ തട്ടുകടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് പുലർച്ചെ കട തുറക്കാനെത്തിയപ്പോൾ

Infant Baby Found Abandoned: ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ കട തുറക്കാനെത്തിയ ഉടമ ജയരാജനാണ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 25, 2026, 07:49 AM IST
  • പോലീസെത്തി ആംബുലൻസ് മാർഗ്ഗം കുട്ടിയെ തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
  • കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല കുറ്റൂരിൽ നവജാതശിശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കുറ്റൂർ - മനക്കച്ചിറ റോഡിലെ റെയിൽവേ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തട്ടുകടയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ കട തുറക്കാനെത്തിയ ഉടമ ജയരാജനാണ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസെത്തി ആംബുലൻസ് മാർഗ്ഗം കുട്ടിയെ തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തട്ടുകടയ്ക്ക് പിന്നിലെ വീട്ടിലാണ് ജയരാജനും ഭാര്യ ഇന്ദുവും താമസിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

