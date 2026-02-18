English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Infant Death At Nedumangad: ചികിത്സാപിഴവിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവം; ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഡോക്ടര്‍ക്ക് 10,000 രൂപ നല്‍കി, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്‍

Infant Death At Nedumangad: ചികിത്സാപിഴവിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവം; ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഡോക്ടര്‍ക്ക് 10,000 രൂപ നല്‍കി, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്‍

Medical Negligence: ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നേരിട്ടെത്തി രണ്ട് തവണയായി 10,000 രൂപ നൽകിയെന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:51 PM IST
  • ഡോക്ടറെ പുറത്താക്കാതെ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് കുടുംബം
  • ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്

Infant Death At Nedumangad: ചികിത്സാപിഴവിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവം; ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഡോക്ടര്‍ക്ക് 10,000 രൂപ നല്‍കി, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്‍

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയെത്തുടർന്ന് നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കുടുംബം രം​ഗത്ത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഡോക്ടർ ബിന്ദു സുന്ദരൻ 10,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രണ്ടുതവണയായി പണം നൽകിയത്. ചികിത്സാ പിഴവിനൊപ്പം അഴിമതി ആരോപണം കൂടി ഉയർന്നതോടെ വിവാദം ശക്തമായി. പാലോട് സ്വദേശിനിയായ നിരഞ്ജനയെ പ്രസവത്തിനായി 16-ാം തീയതിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

17-ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുൻപ് സ്വാഭാവിക പ്രസവം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഈ ബോധപൂർവ്വമായ കാലതാമസമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

ഡോക്ടറെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാതെ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കുടുംബം. ഇതുമൂലം ഇൻക്വസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ നിലച്ചു. ആരോപണവിധേയയായ ഡോക്ടറെ നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കുടുംബം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കുറ്റക്കാരിയായ ഡോക്ടറെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ അവർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഗൈനക്കോളജി, അനസ്തേഷ്യ, നിയോനാറ്റൽ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം ആശുപത്രിയിലെത്തും. ഈ സമിതി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

