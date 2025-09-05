Ammathottil: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥി; നാല് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് 'തുമ്പ'

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി. നാല് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ ലഭിച്ചത്. കുഞ്ഞിന് തുമ്പ എന്ന് പേരിട്ടു. അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ 12 മണിയോടെയാണ് മണി കിലുങ്ങിയത്.
2.8 കിലോ തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് അമ്മത്തൊട്ടിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ ലഭിക്കുന്ന പത്താമത്തെ കുഞ്ഞാണിത്. കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനകം അറിയിക്കണമെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
