Ammathottil: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥി; നാല് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് 'തുമ്പ'

Girl infant found in Ammathottil: നാല് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ കിട്ടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 5, 2025, 06:36 PM IST
  • കുഞ്ഞ് ആരോ​ഗ്യവതിയാണ്
  • ഈ വർഷം ലഭിക്കുന്ന പത്താമത്തെ കുഞ്ഞാണ്

Ammathottil: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥി; നാല് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് 'തുമ്പ'

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി. നാല് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ ലഭിച്ചത്. കുഞ്ഞിന് തുമ്പ എന്ന് പേരിട്ടു. അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ 12 മണിയോടെയാണ് മണി കിലുങ്ങിയത്.

2.8 കിലോ തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞ് ആരോ​ഗ്യവതിയാണെന്ന് അമ്മത്തൊട്ടിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ ലഭിക്കുന്ന പത്താമത്തെ കുഞ്ഞാണിത്. കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനകം അറിയിക്കണമെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

