Infant trafficking: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

കോട്ടയം: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം. സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും ഇടനിലക്കാരനും വാങ്ങാനെത്തിയ ആളും പോലീസ് പിടിയിലായി. അസം സ്വദേശികളുടെ കുട്ടിയെയാണ് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
ദമ്പതികൾ ഒരു കടയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടര മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെ വിൽക്കാനാണ് ശ്രമം നടന്നത്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന യുപി സ്വദേശികൾക്ക് കുട്ടിയെ വിൽപ്പന നടത്താനായിരുന്നു നീക്കം.
ഇടനിലക്കാരനും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ്. 50,000 രൂപയ്ക്ക് കുട്ടിയെ വിൽക്കാനായി 1000 രൂപ അഡ്വാൻസായി വാങ്ങി. കുട്ടിയെ വിൽക്കുന്നത് എതിർത്ത അമ്മ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇവർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുമരകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി മൂന്ന് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
