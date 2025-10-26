English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Infant trafficking: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

Infant trafficking: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

Infant trafficking case: 50,000 രൂപയ്ക്കാണ് കുട്ടിയെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 1000 രൂപ അഡ്വാൻസായി വാങ്ങി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 26, 2025, 04:23 PM IST
  • കുട്ടിയുടെ അമ്മ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു
  • ഇവർ കുമരകം പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു

കോട്ടയം: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം. സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും ഇടനിലക്കാരനും വാങ്ങാനെത്തിയ ആളും പോലീസ് പിടിയിലായി. അസം സ്വദേശികളുടെ കുട്ടിയെയാണ് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

ദമ്പതികൾ ഒരു കടയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടര മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെ വിൽക്കാനാണ് ശ്രമം നടന്നത്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന യുപി സ്വദേശികൾക്ക് കുട്ടിയെ വിൽപ്പന നടത്താനായിരുന്നു നീക്കം.

ALSO READ: ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വംബോർഡിന്റെ പ്രധാന സ്‌ട്രോങ് റൂമിൽ പരിശോധന നടത്തി അമിക്കസ്‌ക്യൂറി

ഇടനിലക്കാരനും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ്. 50,000 രൂപയ്ക്ക് കുട്ടിയെ വിൽക്കാനായി 1000 രൂപ അഡ്വാൻസായി വാങ്ങി. കുട്ടിയെ വിൽക്കുന്നത് എതിർത്ത അമ്മ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇവർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുമരകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി മൂന്ന് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Infant traffickingInfant trafficking caseInfant trafficking Kottayamകോട്ടയംകുമ്മനം

