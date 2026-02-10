കാസർഗോഡ്: മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടക്കും. ഇൻക്വിസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇന്നലെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി എടുക്കും അതിനു ശേഷം കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ചിന്നു പാപ്പു എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേഷ്മയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് വാടക വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ ചിന്നു പാപ്പുവിന് ഉള്ളതായി അറിയില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാ അടക്കം നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു ചിന്നു പാപ്പു. ഇവർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചിന്നു പാപ്പു ഒരു മാസം മുൻപ് വിവാഹ മോചിതയായിരുന്നു. നാലു വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. മരണത്തിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
ചിന്നു പാപ്പുവിനോപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ആൺ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ആണ്സുഹൃത്ത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഇവർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഇടയ്ക്ക് ആണ്സുഹൃത്ത് പിന്നിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും ചിന്നു എടുത്തില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും ഫോൺ എനിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആണ്സുഹൃത്ത് റൂമിൽ വന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചിന്നുവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാരും ഓടികൂടി തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചിന്നുവിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
