  Malayalam News
  Kerala
  • Shocking Video: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ വൈറലാകാൻ സാഹസം; ഓടുന്ന ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

Shocking Video: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ വൈറലാകാൻ സാഹസം; ഓടുന്ന ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

Instagram Reels: മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേസമയം ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:22 PM IST
  • ബസ് ജീവനക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ്
  • വിഷയത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

Shocking Video: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ വൈറലാകാൻ സാഹസം; ഓടുന്ന ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

കണ്ണൂര്‍: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി സാഹസിക പ്രകടനം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ. തലശേരി മുബാറക് എച്ച്.എസ്.എസിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്തത്.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ അപകടകരമായ നീക്കം. മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേസമയം ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബസ് ജീവനക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം അപകടകരമായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Shocking VideoInstagram ReelsThalasseryKannur

