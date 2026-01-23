കണ്ണൂര്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി സാഹസിക പ്രകടനം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ. തലശേരി മുബാറക് എച്ച്.എസ്.എസിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്തത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ അപകടകരമായ നീക്കം. മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേസമയം ബസിന് പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബസ് ജീവനക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ്.
വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം അപകടകരമായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.