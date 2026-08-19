/Flights Cancelled: കരിപ്പൂരും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം

കോഴിക്കോട്: സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം കരിപ്പൂരും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങി. വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർത്തി.
കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 6.40-ന് ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനമാണ് കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതേ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർത്തി.
അതേസമയം, കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 4.15-ന് ദോഹയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഖത്തർ എയർവേയ്സ് വിമാനം ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിലെ തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വിമാനം മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യാത്രക്കാരെ പിന്നീട് വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.