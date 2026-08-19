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Flights Cancelled: കരിപ്പൂരും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം

സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം കരിപ്പൂരും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങി. വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർത്തി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 19, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:45 PM IST
Flights Cancelled: കരിപ്പൂരും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം
Image Credit: flight | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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