Oil Smuggling: രാജ്യാന്തര എണ്ണക്കടത്തു സംഘം പിടിയിൽ; 3 കപ്പൽ പിടികൂടി

Ship Seized: കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനും ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിനും പിന്നാലെയാണ് വൻ റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 8, 2026, 01:48 PM IST
  • വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ ശൃംഖലയാണ് കള്ളക്കടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
  • പിടികൂടാതിരിക്കാൻ കപ്പലുകളുടെ പേരും തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളും ഇവർ നിരന്തരം മാറ്റാറുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്

കൊച്ചി: ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ (കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്)  രാജ്യാന്തര എണ്ണക്കടത്ത് സംഘം വലയിലായി. കടലിലും ആകാശത്തും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ മുംബൈ തീരത്തുനിന്ന് 100 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുവെച്ചാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ട മൂന്ന് കപ്പലുകളെ സേന പിടികൂടിയത്.

കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനും ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിനും പിന്നാലെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന വൻ റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. യുദ്ധവും സംഘർഷങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ധനം ശേഖരിച്ച്, അത് രാജ്യാന്തര സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് മറ്റ് ടാങ്കറുകളിലേക്ക് കൈമാറി ലാഭം കൊയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ പിന്തുടർന്നിരുന്നത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ ശൃംഖലയാണ് ഈ കള്ളക്കടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ (EEZ) അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു മോട്ടോർ ടാങ്കറിനെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകൾ കൂടി ഇതിനടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

ആധുനിക ട്രാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ പിന്തുടർന്ന സേന, എണ്ണ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം കപ്പലുകൾ വളയുകയായിരുന്നു. പിടികൂടാതിരിക്കാൻ കപ്പലുകളുടെ പേരും തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളും ഇവർ നിരന്തരം മാറ്റാറുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കപ്പലുകളും ജീവനക്കാരെയും കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾക്കായി മുംബൈയിൽ എത്തിച്ച് കസ്റ്റംസിനും മറ്റ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും കൈമാറും. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കും തീരദേശ സുരക്ഷയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ തടയാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

