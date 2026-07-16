/Interval Learning ECPC: 800-ലധികം വനിതാ ബിരുദധാരികൾക്ക് അംഗീകാരം; വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകി Interval Learning ECPC കോൺവൊക്കേഷൻ

മലപ്പുറം: വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായ Interval Learning ന്റെ ECPC പ്രോഗ്രാമിലൂടെ 800-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിജയകരമായി ബിരുദം നേടിയത്. ഇവരിൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
400ലധികം ബിരുദധാരികൾ കോൺവൊക്കേഷൻ ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ Montessori Teachers Convocation ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നായി പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി.
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി. എ. ജബ്ബാർ ഹാജി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യക്തിപരമായും തൊഴിൽപരമായും വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ നൈപുണ്യ വികസനം നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിലെ ചുമതലകൾക്കൊപ്പം പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ടുവന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ആഘോഷം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ.
Early Childhood Preparatory Course (ECPC) പ്രീ-സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു Montessori Teacher Training Diploma പ്രോഗ്രാമാണ്. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ-സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയടക്കമുള്ള വിവിധ അധ്യാപന മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കരിയർ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും ECPC പ്രോഗ്രാം വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനകം തന്നെ 1,500-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് അസ്സിസ്റ്റൻസിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കും വഴിതുറക്കുന്ന ഒരു പഠനമാർഗമായി ECPC കോഴ്സ് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രായോഗിക പരിശീലനവും തൊഴിൽ കേന്ദ്രീകൃത പഠനവും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം, പുതിയ കാലത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമിയിൽ വിജയിക്കാനുള്ള അറിവും കഴിവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നു. ഡിജിറ്റൽ അധ്യാപന മേഖലയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന തൊഴിൽസാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി, Diploma in Online Tutoring (DOT) എന്ന പുതിയ ട്യൂട്ടറിങ് കോഴ്സും Interval Learning ECPC കോൺവൊക്കേഷൻ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ബിരുദധാരികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും വിശിഷ്ടാതിഥികളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും ആദരം അർപ്പിച്ചു. പ്രായമോ സാഹചര്യങ്ങളോ എന്തുതന്നെയായാലും, എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുകയും പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന സന്ദേശം ചടങ്ങ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
Najim Illyas, Aslah Thadathil, O.K Sanafir, Shibily Ameen എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച Interval Learning, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച, സൗകര്യപ്രദമായ, വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയിലൂന്നിയ ഒരു ലേർണിംഗ് മോഡൽ നൽകുന്നതിനായി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു Ed-Tech സ്ഥാപനമാണ്. തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിലൂടെയും പുതിയ പഠന രീതികളിലൂടെയും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച അക്കാഡമിക് വിജയവും, തൊഴിലും, സംരംഭകത്വവും ഇന്റർവെൽ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പുതുജീവനേകുന്ന Interval Learning ന്റെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവന, ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ്.
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