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Interval Learning ECPC: 800-ലധികം വനിതാ ബിരുദധാരികൾക്ക് അംഗീകാരം; വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകി Interval Learning ECPC കോൺവൊക്കേഷൻ

Women Higher Education Project: പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ടുവന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ആഘോഷം കൂടിയായി ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:30 PM IST
Interval Learning ECPC: 800-ലധികം വനിതാ ബിരുദധാരികൾക്ക് അംഗീകാരം; വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകി Interval Learning ECPC കോൺവൊക്കേഷൻ
Image Credit: ECPC | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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