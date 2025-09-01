English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു

ആറ് പരാതികളാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 1, 2025, 04:29 PM IST
  • പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളായ അഡ്വ. ഷിൻ്റോയുടെ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
  • രാഹുലിനെതിരെ യുവതികൾ നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരായ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളായ അഡ്വ. ഷിൻ്റോയുടെ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രാഹുലിനെതിരെ യുവതികൾ നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല. എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടേയും ആരോപണങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വന്ന പരാതികളിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ 6 പരാതികളാണ് വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതി. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ പരാതി നൽകിയാലാണ് കേസ് നിലനിൽക്കുക. പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവുകൾ നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിന് അത് നിർണായകമാവും. 

കൂടാതെ ശബ്ദരേഖകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് അവരെ സമീപിച്ച് മൊഴിയെടുക്കാനും അന്വേഷണം സംഘം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. യുവതികൾ നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. 

