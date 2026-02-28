English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Norka Roots: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ: പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നോർക്ക, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സജ്ജം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

Norka Roots: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ: പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നോർക്ക, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സജ്ജം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസാഹചര്യം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവാസികൾക്കായി അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നോർക്കയുടെ ഹെൽപ്പലൈൻ നമ്പരുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 28, 2026, 06:09 PM IST
  • സഹായം വേണ്ടവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകളും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
  • നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെന്ററിലെ നമ്പരുകളാണിത്.
  • സംഘർഷ മേഖലകളിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ നമ്പരുകളിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Read Also

  1. US Troops in Middle East: ലക്ഷ്യം യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഗൾഫ് അശാന്തം; ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ 'കോട്ടകൾ' ഇവയാണ്..!

Trending Photos

Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
7
Rajayoga
Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
7
Gold rate
Gold Rate Today: കുറഞ്ഞത് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില 1,18,000ന് മുകളിൽ തന്നെ
Norka Roots: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ: പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നോർക്ക, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സജ്ജം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളീയരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കേരളീയരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

സഹായം വേണ്ടവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകളും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെന്ററിലെ നമ്പരുകളാണിത്. സംഘർഷ മേഖലകളിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ നമ്പരുകളിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളുടെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും പാലിക്കണമെന്നും  പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 

ALso Read: Iran Attacks Bahrain: ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭീതിയിൽ; ബഹ്റൈനിലുൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം, വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം

ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അവിടുത്തെ കേരളീയരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സഹായം ആവശ്യമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെന്ററിലെ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

 +91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ സൗകര്യം)
18004253939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിളിക്കാവുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ)

അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളുടെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തും.

അതേസമയം ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സം​ഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ​നെടുമ്പാശേരി, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ​ഗൾഫ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Norka RootsKerala GovernmentCM Pinarayi Vijayaniran israel warഇറാൻ

Trending News