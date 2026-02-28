Norka Roots: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ: പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നോർക്ക, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സജ്ജം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളീയരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കേരളീയരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സഹായം വേണ്ടവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകളും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെന്ററിലെ നമ്പരുകളാണിത്. സംഘർഷ മേഖലകളിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ നമ്പരുകളിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളുടെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും പാലിക്കണമെന്നും പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ALso Read: Iran Attacks Bahrain: ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭീതിയിൽ; ബഹ്റൈനിലുൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം, വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചു
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം
ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അവിടുത്തെ കേരളീയരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സഹായം ആവശ്യമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെന്ററിലെ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്:
+91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ സൗകര്യം)
18004253939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിളിക്കാവുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ)
അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളുടെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തും.
അതേസമയം ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമ്പാശേരി, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗൾഫ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
