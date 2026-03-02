Iran Natanz Nuclear Site: നതാൻസ് ആണവകേന്ദ്രത്തിൽ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഇറാന്റെ സ്ഥിരീകരണം; തകർന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി

വിയന്ന: യുഎസും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക നടപടിയിൽ ഇറാനിലെ നതാൻസ് ആണവകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായെന്ന് ഇറാൻ. യുഎൻ ആണവനിരീക്ഷണ ഏജൻസി ഐഎഇഎയിലെ (ഇന്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി) ഇറാൻ അംബാസഡർ റെസ നജാഫിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണം നൽകിയത്.
നതാൻസ് ആണവകേന്ദ്രത്തിന് നേരേ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചത്. 'ഇറാന്റെ സുരക്ഷിതമായ ആണവകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നലെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു' എന്നായിരുന്നു റെസ നജാഫി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
ഏതൊക്കെ ആണവകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദ്യത്തിനാണ് 'നതാൻസ്' എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ നജാഫി മറുപടി നൽകിയത്. അതേസമയം, ഇറാനിലെ ഏതെങ്കിലും ആണവകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നതായോ കേടുപാട് സംഭവിച്ചതായോ ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് ഐഎഇഎ മേധാവി റഫേൽ ഗ്രോസി വ്യക്തമാക്കി.
ബഷ്ഹർ ആണവ പ്ലാന്റ്, ടെഹ്റാൻ റിസർച്ച് റിയാക്ടർ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊന്നും കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റഫേൽ ഗ്രോസി പറഞ്ഞു. ഇറാൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ലെന്നും റഫേൽ ഗ്രേസി വ്യക്തമാക്കി.
