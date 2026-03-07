കൊച്ചി: ഇറാന് കപ്പലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ചിത്രീകരിക്കാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റിലായി. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയിലെ റിപ്പോര്ട്ടര് ശങ്കര്, ക്യാമറാമാന് മണി, ബോട്ട് ഡ്രൈവര് വിജയകുമാര് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊച്ചിയില് നങ്കുരമിട്ട കപ്പലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്താനായി ബോട്ടില് യാത്ര ചെയ്യവെ സിഐഎസ്എഫ് എത്തി സംഘത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിനാണ് ഹാര്ബര് പൊലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തുടർന്ന് സിഐഎസ്എഫ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പോലീസിന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്യാമറയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറൈൻഡ്രൈവിൽനിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി റിപ്പോർട്ടറും ക്യാമറമാനും ഇറാൻ കപ്പലിന്റെ ദൃശ്യം പകർത്താനെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നിരോധിതമേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ മൂന്നുപേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
സങ്കേതിക തകരാറുകളെ തുടര്ന്ന് മാര്ച്ച് 4നാണ് ഇറാനിയന് പടക്കപ്പലായ ഐറിസ് ലവന് കൊച്ചി തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 183 ജീവനക്കാര്ക്ക് കൊച്ചിയിലെ നേവല് ബേസില് താമസസൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശാഖപട്ടണത്തില് നടക്കുന്ന നാവികാഭ്യാസത്തില് പങ്കെടുത്ത കപ്പലാണ് ഐറിസ് ലവന്. കപ്പലിന് സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടെന്നും കൊച്ചി തീരത്ത് നങ്കൂരമിടാന് അനുമതി നല്കണമെന്നും ഫെബ്രുവരി 28ന് തന്നെ ഇറാനിലെ അധികൃതര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിരുന്നു. മാര്ച്ച് ഒന്നിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഇതിന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
