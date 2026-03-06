English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iris Lavan Docks Kochi Port: ഇറാനിയൻ പടക്കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ; കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് ഐറിസ് ലവാൻ

183 നാവികർ അടങ്ങിയ കപ്പൽ മാർച്ച് 4ന് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.     

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 6, 2026, 10:54 PM IST
  • 183 നാവികരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്.
  • മാർച്ച് 4നാണ് കപ്പൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഡോക്ക് ചെയ്തത്.

കൊച്ചി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കനക്കുന്നതിനിടെ ഇറാനിയൻ കപ്പലിന് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം നൽകി. ഇറാന്റെ മൂന്നാം കപ്പൽ ഐറിസ് ലവാൻ കൊച്ചി തുറമുഖത്താണ് നങ്കൂരമിട്ടത്. 183 നാവികരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. മാർച്ച് 4നാണ് കപ്പൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഡോക്ക് ചെയ്തത്. സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഡോക്ക് ചെയ്തതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എന്നാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ ഇറാൻ സഹായം തേടിയതായാണ് വിവരം.

