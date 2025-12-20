Sreenivasan: മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്ത നഷ്ടം; ശ്രീനിവാസൻ്റെ വേർപാടിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച ശ്രീനിവാസനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുസ്മരിച്ചു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ വേര്പാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരണ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. 'സിനിമാ ലോകത്തിന് കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര അദ്ദേഹം പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, നടൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ എല്ലാം അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു. മൂർച്ച ഏറിയ പരിഹാസവും, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ പ്രതിഭലിക്കുന്നു. എല്ലാാ രീതിയിലും കനത്ത നൽ്ടമാണ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വേർപാട്' എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ടൌൺ ഹാളിൽ ഒരു മണിയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പൊതു ദർശനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കും.
ഇന്ന് രാവിലെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായി പോകുംവഴി ആരോഗ്യ നില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏറെക്കാലമായി കൊച്ചി ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടില് ചികിത്സയില് ആയിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്.
