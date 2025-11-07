Actress Lakshmi Menon Case: ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ പ്രതിയായ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

കൊച്ചി: ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. നടി ലക്ഷ്മി ആര് മേനോന് പ്രതിയായ കേസാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ലക്ഷ്മി ആര് മേനോനെതിരെ പരാതിയില്ലെന്ന് യുവാവ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഐടി സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചു എന്നായിരുന്നു കേസ്.
ഓഗസ്റ്റ് 24ന് കൊച്ചിയിലെ 'വെലോസിറ്റി' എന്ന പബ്ബിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. പരാതിക്കാരനും നടിയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ലക്ഷ്മിയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തന്റെ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി, വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കുകയും പ്രതികളുടെ വാഹനത്തിൽ ബലമായി കയറ്റി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടിക്കെതിരെ അന്ന് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തത്.
2023ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 140 (2) (തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും), 126 (തെറ്റായ നിയന്ത്രണം), 296 (അശ്ലീല പ്രവൃത്തികൾ), 127 (2) (തെറ്റായ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കൽ), 115 (2) (സ്വമേധയാ പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ), 351 (2) (ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ), 3 (5) (പൊതു ഉദ്ദേശ്യം) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു ലക്ഷ്മി മേനോനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
