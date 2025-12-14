VC Appointment: വിസിയെ കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; വിമർശനവുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ

തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനം കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ. വിസിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാൻസിലർക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുജിസി ചട്ടവും കണ്ണൂർ വിസി കേസിലെ കോടതി വിധിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും, കോടതി നിലപാട് ശരിയായില്ലെന്നും ഗവർണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനത്തിൽ ഗവർണറും കേരള സർക്കാരും തമ്മിൽ സമവായത്തിലെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിസിമാരെ നിയമിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി, റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സുധാൻഷു ധൂലിയ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റിയോട് രണ്ട് സർവകലാശാലയിലേക്കും, ഓരോ പേര് വിതം സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കോടതിക്ക് നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി. വിസി നിയമന തർക്കം തീർക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ഗവർണറുമായി മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലും പരിഹാരമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
