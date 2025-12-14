English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • VC Appointment: വിസിയെ കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; വിമർശനവുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ

VC Appointment: വിസിയെ കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; വിമർശനവുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ

 ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനം കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 14, 2025, 02:44 PM IST
  • വിസിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാൻസിലർക്കാണ്.
  • യുജിസി ചട്ടവും കണ്ണൂർ വിസി കേസിലെ കോടതി വിധിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Read Also

  1. VC appointment: ഗവർണറും സർക്കാരും സമവായത്തിൽ എത്തിയില്ല; വിസിമാരെ സുപ്രീം കോടതി നിയമിക്കും

Trending Photos

Pulao Recipe: പുലാവ് റെസിപ്പി: 30 മിനിറ്റിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജ് പുലാവ് തയാറാക്കാം
8
Pulao
Pulao Recipe: പുലാവ് റെസിപ്പി: 30 മിനിറ്റിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജ് പുലാവ് തയാറാക്കാം
Todays Horoscope: ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: 98,000 മുകളിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: 98,000 മുകളിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
VC Appointment: വിസിയെ കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; വിമർശനവുമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ

തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനം കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ. വിസിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാൻസിലർക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുജിസി ചട്ടവും കണ്ണൂർ വിസി കേസിലെ കോടതി വിധിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും, കോടതി നിലപാട് ശരിയായില്ലെന്നും ഗവർണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനത്തിൽ ഗവർണറും കേരള സർക്കാരും തമ്മിൽ സമവായത്തിലെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിസിമാരെ നിയമിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി, റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സുധാൻഷു ധൂലിയ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റിയോട് രണ്ട് സർവകലാശാലയിലേക്കും, ഓരോ പേര് വിതം സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കോടതിക്ക് നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി. വിസി നിയമന തർക്കം തീർക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ഗവർണറുമായി മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലും പരിഹാരമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

VC AppointmentGovernor Rajendra Arlekar

Trending News