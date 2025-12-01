English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുങ്ങിയത് സിനിമ താരത്തിൻ്റെ കാറിലെന്ന് സംശയം

എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മുങ്ങിയത് സിനിമ താരത്തിൻ്റെ കാറിലെന്ന് സംശയം.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 01:49 PM IST
  • രാഹുലിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ആരുടെ കാറാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.
  • രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മുങ്ങിയത് സിനിമ താരത്തിൻ്റെ കാറിലെന്ന് സംശയം.  കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്നും മുങ്ങിയത്. രക്ഷപ്പെട്ടത് ചുവന്ന പോളോ കാറിലാണെന്ന് പൊലീസ് നൽകിയ വിവരം. ഈ കാർ ഒരു സിനിമ താരത്തിൻ്റെയാണെന്നാണ് സംശയം. രാഹുലിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ആരുടെ കാറാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.   കാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അതേ സമയം, ഫ്ലാറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലിറ്റ് ചെയ്ത നിലയിലാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മുങ്ങിയത് സിസിടിവി ഇല്ലാത്ത റോഡുകൾ ഒഴിവാക്കിയാണെന്ന് വിവരം. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ സിസിടിവി പരിശോധനയിൽ രാഹുൽ പോയ വഴി അവ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 

Rahul MamkootathilPalakkad

