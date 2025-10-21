English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Jaundice: മലപ്പുറത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നു; എട്ട് കുട്ടികളുൾപ്പടെ 9 പേര്‍ക്ക്‌ രോഗബാധ

Jaundice: മലപ്പുറത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നു; എട്ട് കുട്ടികളുൾപ്പടെ 9 പേര്‍ക്ക്‌ രോഗബാധ

Jaundice: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും നാട്ടുവൈദ്യ ചികിത്സക്ക് വിധേയരായവരും വേറെയുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 21, 2025, 12:27 PM IST
  • പുറ്റംകുന്നിലെ അഞ്ചു കുട്ടികള്‍ക്കും പള്ളിക്കുന്നിലെ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കും കല്ലംകുന്നിലെ ഒരു കുട്ടിക്കുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
  • ഇതിനു പുറമെ കുറൂപൊയിലിലെ ഒരാൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

Trending Photos

Varicose veins: വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാതിരിക്കും, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി
6
Varicose Veins
Varicose veins: വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാതിരിക്കും, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി
Gold Rate in Kerala Today 20 Oct 2025: ഇന്നും റിവേഴ്സിൽ; സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്നത്തെ വില
7
Gold rate
Gold Rate in Kerala Today 20 Oct 2025: ഇന്നും റിവേഴ്സിൽ; സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്നത്തെ വില
Gold Rate in Kerala Today 21 Oct 2025: ഇടിവിന് ഇടവേള; വീണ്ടും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില
6
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 21 Oct 2025: ഇടിവിന് ഇടവേള; വീണ്ടും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
6
Dates
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
Jaundice: മലപ്പുറത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നു; എട്ട് കുട്ടികളുൾപ്പടെ 9 പേര്‍ക്ക്‌ രോഗബാധ

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുകയാണ്. ഒരു കിലോമീറ്ററില്‍ എട്ട് കുട്ടികളുൾപ്പടെ 9 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുറ്റംകുന്ന്, പള്ളിക്കുന്ന്, കുറുപൊയില്‍, കല്ലംകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുറ്റംകുന്നിലെ അഞ്ചു കുട്ടികള്‍ക്കും പള്ളിക്കുന്നിലെ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കും കല്ലംകുന്നിലെ ഒരു കുട്ടിക്കുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ കുറൂപൊയിലിലെ ഒരാൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും നാട്ടുവൈദ്യ ചികിത്സക്ക് വിധേയരായവരും വേറെയുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ അന്വേഷണത്തില്‍ രോഗവ്യാപനത്തിന്‍റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ല. സമീപത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്കായി അയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രതിരോധ ബോധവത്കരണ നടപടികള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗാണു ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകാന്‍ 15 മുതല്‍ 50 ദിവസം വരെ എടുക്കും എന്നതിനാല്‍ രോഗബാധയുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 50 ദിവസത്തേക്ക് തുടരുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Jaundice diseaseJaundice Death In MalappuramMalappuram News

Trending News