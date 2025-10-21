മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുകയാണ്. ഒരു കിലോമീറ്ററില് എട്ട് കുട്ടികളുൾപ്പടെ 9 പേര്ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുറ്റംകുന്ന്, പള്ളിക്കുന്ന്, കുറുപൊയില്, കല്ലംകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുറ്റംകുന്നിലെ അഞ്ചു കുട്ടികള്ക്കും പള്ളിക്കുന്നിലെ രണ്ട് കുട്ടികള്ക്കും കല്ലംകുന്നിലെ ഒരു കുട്ടിക്കുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ കുറൂപൊയിലിലെ ഒരാൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും നാട്ടുവൈദ്യ ചികിത്സക്ക് വിധേയരായവരും വേറെയുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണത്തില് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ല. സമീപത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്കായി അയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയില് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിരോധ ബോധവത്കരണ നടപടികള് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗാണു ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമാകാന് 15 മുതല് 50 ദിവസം വരെ എടുക്കും എന്നതിനാല് രോഗബാധയുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളില് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 50 ദിവസത്തേക്ക് തുടരുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
